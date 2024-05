Playoff Serie C: Lanini risponde a Redan, il Benevento pareggia 1 a 1 in casa della Triestina

Si è appena conclusa la sfida tra Triestina e Benevento, match di andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. I campani, oggi in trasferta per via del miglior piazzamento in classifica ottenuto nella regular season, conquista un punto prezioso. Al gol del vantaggio di Redan risponde Lanini: l’1-1 sorride dunque ai campani, i quali mantengono la possibilità di passare il turno col doppio risultato a favore anche in vista del ritorno, in programma sabato 18 maggio.

I RISULTATI DI STASERA

ATALANTA U23-CATANIA 0-1 (Bouah)

JUVENTUS U23-CASERTANA 0-1 (Curcio)

PERUGIA-CARRARESE 0-2 (Zanon, Di Gennaro)

TARANTO-VICENZA 0-1 (Ferrari)

TRIESTINA-BENEVENTO 1-1 (Redan, Lanini)