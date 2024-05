Serie B: Borini eletto MVP della 38^ giornata (FOTO)

Autore di una decisiva tripletta in casa del Catanzaro, gara vinta per 1-3 dalla Sampdoria, Fabio Borini è stato eletto MVP della 38esima giornata di Serie B. Il giocatore blucerchiato è stato uno degli uomini chiave tra gli uomini di Andrea Pirlo per la conquista dei playoff.

La Lega B, attraverso i propri profili social, ha pubblicato il seguente post: “La tripletta del Pirata per la vittoria della Sampdoria. Fabio Borini è l’MVP della 38ª giornata”.

