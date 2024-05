Palermo: la foto ufficiale di squadra nel nuovo centro sportivo

Il Palermo continua a prepararsi alla gara di venerdì sera contro la Sampdoria, partita secca valevole per i playoff di Serie B. I rosanero giocheranno il match al Barbera con due risultati a favore, dettaglio sicuramente vantaggioso sul quale, però, non bisogna cullarsi.

Intanto, al Palermo City Football Academy, l’intera rosa siciliana si è messa in posa per la foto ufficiale di squadra, la prima scattata all’interno del nuovo centro sportivo. Di seguito il post dei rosanero sui social:

