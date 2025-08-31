Colpo Venezia: arriva l’ex Palermo Mattia Felici dal Cagliari

Colpo in entrata per il Venezia di Giovanni Stroppa, che si assicura Mattia Felici in prestito dal Cagliari, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato.

Classe 2001, esterno offensivo mancino cresciuto nella Feralpisalò e con un passato anche al Palermo, Felici arriva in laguna dopo essere stato fortemente richiesto dallo stesso Stroppa, deciso a puntare su di lui per inseguire immediatamente la risalita in massima serie.

Il Venezia ha scelto di investire con decisione dopo la retrocessione maturata all’ultima giornata della scorsa stagione, mettendo a disposizione del tecnico un giocatore che nell’ultimo campionato ha collezionato 22 presenze e 3 assist in Serie A con la maglia del Cagliari.