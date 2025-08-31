La festa ritrovata al Barbera

Una serata speciale, resa indimenticabile dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sugli spalti del “Renzo Barbera”. A descrivere la cornice e il clima della sfida tra Palermo e Frosinone è Tullio Calzone, che sul Corriere dello Sport ha parlato di una vera e propria «festa ritrovata» per i tifosi rosanero.

Oltre trentaduemila spettatori hanno accompagnato la squadra di Inzaghi in un match intenso e combattuto, confermando le parole pronunciate alla vigilia dal tecnico rosanero. Come sottolineato da Calzone sul Corriere dello Sport, il campionato di Serie B non concede sconti e ogni partita va affrontata con la massima concentrazione, anche per una squadra costruita per i piani alti come il Palermo.

Il cronista ha evidenziato come la sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini si sia trasformata fin da subito in un duello fisico e tattico a tutto campo. Eppure, la serata va registrata come un successo per l’ambiente rosanero: «un clima di festa ritrovata» – scrive ancora Calzone sul Corriere dello Sport – che restituisce entusiasmo e appartenenza alla piazza.

Non mancano gli elogi per i giovani giallazzurri, capaci di strappare un punto prezioso nonostante le numerose assenze. Una prestazione coraggiosa e ordinata che, come sottolineato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, dimostra come la lezione della passata stagione sia servita, impreziosita anche dagli applausi finali dello stesso Alvini verso il pubblico e lo spettacolo offerto.

Infine, il contesto generale del campionato: dal pari del Venezia in dieci uomini contro la Juve Stabia, al Cesena fermato dall’Entella, fino allo Spezia bloccato dal Catanzaro. Una Serie B imprevedibile e aperta, proprio come ribadito dal racconto firmato da Calzone per il Corriere dello Sport.