Palermo-Frosinone, Koutsoupias: «Pareggio sul campo forse della squadra più forte del campionato»

Al termine del pareggio a reti bianche contro il Palermo, il centrocampista giallazzurro Ilias Koutsoupias ha analizzato la prestazione del Frosinone in conferenza stampa.

Il giocatore ha sottolineato la prova di carattere della squadra, nonostante le assenze:

«Sono molto soddisfatto, soprattutto per i ragazzi che hanno sostituito i titolari: questo dimostra che tutti i giocatori della rosa sono importanti. Lo abbiamo fatto vedere in un campo difficile, contro forse la squadra più forte del campionato. Sicuramente abbiamo avuto delle occasioni, ma portiamo a casa una prestazione positiva e cercheremo di continuare su questa strada».

Koutsoupias si è poi soffermato sul suo avvio di stagione, vissuto con grande fiducia:

«Sì, me lo aspettavo perché ho lavorato tanto per arrivare fin qui, nonostante i momenti difficili e gli infortuni. Adesso penso solo a stare bene e dare una mano alla squadra. È ancora presto per dare un giudizio definitivo, ma sono molto contento».

Sulle prospettive future, il centrocampista mantiene i piedi per terra:

«Credo sia troppo presto. Dobbiamo affrontare partita dopo partita e cercare di scendere in campo sempre ben organizzati. Alla fine faremo i conti».

Infine, un pensiero ai tifosi assenti al Barbera:

«Ci è dispiaciuto che non fossero con noi. Dopo la prima partita allo Stirpe, con un pubblico così caloroso, è stato strano non vederli lì. Abbiamo bisogno di loro sempre, sia in casa che in trasferta».