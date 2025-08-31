Palermo-Frosinone 0-0, le emozioni del Barbera negli highlights

Un punto a testa e tante emozioni al “Renzo Barbera”. Palermo e Frosinone si sono divise la posta in palio con un pareggio a reti inviolate, frutto di una gara intensa e combattuta.

Nel primo tempo gli ospiti hanno messo in difficoltà i rosanero con pressing e conclusioni pericolose, neutralizzate da un attento Joronen. Nella ripresa la squadra di Inzaghi ha alzato il baricentro e sfiorato il gol con Pohjanpalo, che al 52’ ha visto il suo destro terminare di un soffio a lato.

Difese compatte e portieri protagonisti hanno tenuto il risultato fermo sullo 0-0, lasciando l’amaro in bocca a entrambe le squadre, ma regalando comunque spunti e intensità.