Ciro Ferrara sull’addio di Inzaghi al Pisa: «Ha fatto un ottimo lavoro, ma avrà avuto i suoi motivi»

Durante la presentazione dei calendari della Serie A sul canale YouTube ufficiale della Lega, Ciro Ferrara ha commentato la situazione di Filippo Inzaghi e il suo imminente addio al Pisa, offrendo parole di stima nei confronti del tecnico e riflessioni sul futuro.

«Inzaghi ha già deciso, lascerà il Pisa» – ha dichiarato l’ex difensore e allenatore, protagonista di una lunga carriera alla Juventus – «Ricordo l’ultima volta che il Pisa è stato in Serie A, ancora giocavo io, quindi stiamo parlando del 1990-91. Pisa è una bella realtà che torna nel calcio, nella massima serie».

Ferrara ha poi sottolineato il valore del lavoro svolto da Inzaghi: «Credo che sia stato un ottimo lavoro da parte di Pippo, che non era alla sua prima esperienza da questo punto di vista. Si è specializzato nel portare squadre in Serie A, però poi ha fatto questa scelta di restare in B ad allenare. Avrà avuto i suoi motivi».

Il futuro di Inzaghi sembra ormai segnato, con il suo nome fortemente legato alla panchina del Palermo. Ma nel frattempo, a Pisa resta il riconoscimento per un’annata da protagonista.