Palermo, ritiro estivo in Val d’Aosta: si parte il 12 luglio, poi Coppa Italia il 17 agosto

Sarà la Val d’Aosta ad accogliere il Palermo per il ritiro estivo in vista della stagione 2025/2026. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sede prescelta è Chatillon-St. Vincent, località già nota per aver ospitato in passato il Cagliari. Una destinazione che unisce qualità delle strutture e altitudine ideale per la preparazione atletica.

Il raduno ufficiale è previsto per il 12 luglio, con le consuete visite mediche per i nuovi acquisti che si svolgeranno presso il J Medical di Torino. Per tutti gli altri, gli accertamenti clinici saranno già stati effettuati in sede. Il primo giorno effettivo di allenamento in altura dovrebbe cadere tra il 14 e il 15 luglio.

La squadra rosanero resterà in ritiro per almeno due settimane, approfittando della preparazione in quota prima del rientro in Sicilia nei primi giorni di agosto. Come evidenziato ancora da Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, il primo appuntamento ufficiale della stagione sarà in programma domenica 17 agosto, con la gara di Coppa Italia in trasferta a Cremona.

Il Palermo pianifica con ordine la nuova stagione, e il ritiro valdostano rappresenterà la prima tappa del percorso sotto la guida del nuovo tecnico Filippo Inzaghi, ormai atteso solo all’annuncio ufficiale.