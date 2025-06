Corriere dello Sport: “Inzaghi-Palermo, nessun timore. Settimana prossima previsto summit Osti-Gardini”

L’estate rosanero si prepara a entrare nel vivo, ma il reparto offensivo del Palermo sembra già definito e, salvo sorprese, non subirà modifiche. Dopo stagioni passate a inseguire punte di peso – come Henry e Le Douaron nella scorsa sessione estiva, o Pohjanpalo a gennaio – ora la priorità va altrove. Lo conferma Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport: l’attacco è considerato uno dei pochi settori intoccabili dal nuovo ciclo tecnico.

Il centravanti finlandese, arrivato a metà stagione e autore di 9 gol in poco più di tre mesi, sarà il perno dell’attacco, nonostante un leggero calo nel finale. Accanto a lui resterà Matteo Brunori, pronto per la sua quinta stagione consecutiva in rosanero: durante la gestione Carlo

Osti, l’attaccante ha prolungato il contratto fino al 2028, garanzia di continuità e centralità nel progetto.

Su Jeremy Le Douaron il Palermo ha intenzione di insistere con decisione. L’attaccante francese, dopo un inizio in sordina, ha chiuso la stagione in crescendo, guadagnando fiducia e minuti. L’investimento da 4 milioni versati al Brest e un contratto fino al 2029 sono segnali chiari, come ribadito da Vannini nel Corriere dello Sport: il club crede nella sua duttilità e nelle potenzialità ancora inespresse.

Henry via, ritorna Giacomo Corona

Con Henry destinato al rientro al Verona per fine prestito, a Palermo rientrerà anche Giacomo Corona, classe 2004, autore di una ottima stagione in prestito al Pontedera con 11 reti in Serie C. Un profilo giovane e promettente che potrebbe essere valutato in ritiro dal nuovo allenatore.

Tutto su Inzaghi (e Osti)

Il nodo principale resta quello legato a Filippo Inzaghi, ma da viale del Fante non trapela alcuna preoccupazione. Come sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, la rescissione con il Pisa è solo questione di giorni: la decisione è presa, e lo stesso Inzaghi – attualmente in vacanza a Formentera – è già proiettato sul nuovo incarico.

Nel frattempo, Carlo Osti è atteso a Palermo a metà della prossima settimana. Un vertice con l’ad Giovanni Gardini formalizzerà la sua conferma nel ruolo di direttore sportivo, aprendo ufficialmente la fase operativa del mercato. Il Palermo, dunque, si muove con chiarezza: l’attacco è blindato, le priorità ora sono centrocampo e difesa.