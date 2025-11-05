Champions League: vincono Inter e Atalanta, non va oltre il pari il Barcellona in casa del Club Brugge. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Si sono appena conclusi i match della serata di Champions League. Vittoria casalinga per l’Inter, che si impone con il risultato di 2-1 sui kazaki del Kairat Almaty: decidono il match per i nerazzurri le reti di Lautaro Martinez al 45′ e di Carlos Augusto al 67′. Vince anche il Manchester City, che batte 3-1 il Borussia Dortmund conquistano i tre punti. Arriva la vittoria anche per l’Atalanta, che nella trasferta di Marsiglia trova il gol vittoria in extremis con la rete al 90′ di Samardzic. Si ferma il Barcellona, che non va oltre il pari in casa dei belga del Club Brugge. Mentre vincono Newcastle, Galatasaray e Bayer Leverkusen. Di seguito i risultati finali:

Ajax-Galatasaray 0-3 (59′, 65′,  78′ Osimhen)

Benfica-Leverkusen 0-1 (65′ Schick)

Club Brugge-Barcellona 3-3 (6′ Tresoldi; 8′ Torres; 17′, 64′ Forbs; 61′ Yamal; 77′ Tzolis (A) )

Inter-Kairat Almaty 2-1 (45′ Lautaro Martinez; 55′ Arad; 67′ Carlos Augusto)

Manchester City-Dortmund 3-1 (22′, 57′ Foden; 29′ Haaland; 72′ Anton; 90+1′ Cherki)

Marsiglia-Atalanta 0-1 ( 90′ Samardzic)

Newcastle- Ath.Bilbao 2-0 (11′ Burn; 49′ Joelington)

Ultimissime

Champions League: vincono Inter e Atalanta, non va oltre il pari il Barcellona in casa del Club Brugge. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Fc26, Pierozzi nella squadra della settimana del videogioco

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025
Pallone Champions

“L’Inter è la mia squadra del cuore”: annuncio choc del difensore RIVALE | Tifosi sconvolti

Marco Fanfani Novembre 5, 2025

Champions League: City avanti 2-0 contro il Dortmund, vantaggio per l’Inter a San Siro dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025

Reggiana, Portanova: «Contro l’Entella partita difficile, vogliamo portare il club più in alto possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025