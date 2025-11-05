Champions League: vincono Inter e Atalanta, non va oltre il pari il Barcellona in casa del Club Brugge. I risultati finali

Si sono appena conclusi i match della serata di Champions League. Vittoria casalinga per l’Inter, che si impone con il risultato di 2-1 sui kazaki del Kairat Almaty: decidono il match per i nerazzurri le reti di Lautaro Martinez al 45′ e di Carlos Augusto al 67′. Vince anche il Manchester City, che batte 3-1 il Borussia Dortmund conquistano i tre punti. Arriva la vittoria anche per l’Atalanta, che nella trasferta di Marsiglia trova il gol vittoria in extremis con la rete al 90′ di Samardzic. Si ferma il Barcellona, che non va oltre il pari in casa dei belga del Club Brugge. Mentre vincono Newcastle, Galatasaray e Bayer Leverkusen. Di seguito i risultati finali:

Ajax-Galatasaray 0-3 (59′, 65′, 78′ Osimhen)

Benfica-Leverkusen 0-1 (65′ Schick)

Club Brugge-Barcellona 3-3 (6′ Tresoldi; 8′ Torres; 17′, 64′ Forbs; 61′ Yamal; 77′ Tzolis (A) )

Inter-Kairat Almaty 2-1 (45′ Lautaro Martinez; 55′ Arad; 67′ Carlos Augusto)

Manchester City-Dortmund 3-1 (22′, 57′ Foden; 29′ Haaland; 72′ Anton; 90+1′ Cherki)

Marsiglia-Atalanta 0-1 ( 90′ Samardzic)

Newcastle- Ath.Bilbao 2-0 (11′ Burn; 49′ Joelington)