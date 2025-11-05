Fc26, Pierozzi nella squadra della settimana del videogioco
Come ogni mercoledì, è uscita nel videogioco di calcio Fc26 la squadra dei migliori giocatori della settimana. Nella formazione c’è spazio anche per Niccolo Pierozzi.
L’esterno rosanero, dopo la grande prestazione contro il Pescara con la firma della sua doppietta personale, si è guadagnato il posto nella formazione del “team of the week” con un overall di 83. Una grande vetrina per il Palermo e per il giocatore, data dal videogioco di calcio più famoso al mondo.
Questa la nota del club attraverso i propri profili social:
“Pierozzi nel Team of the Week di EA FC26 🎮🔥. Doppietta e chiamata d’obbligo nel #TOTW di questa settimana 😍”
