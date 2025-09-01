Champions League su Prime Video: tutte le partite in esclusiva delle italiane
Dopo il sorteggio della nuova League Phase di UEFA Champions League, Amazon ha annunciato il calendario delle gare in esclusiva su Prime Video.
Si parte mercoledì 17 settembre con Ajax-Inter (diretta dalle 19:30, calcio d’inizio alle 21:00): la squadra di Cristian Chivu sfiderà ad Amsterdam una delle scuole calcistiche più prestigiose d’Europa.
Le italiane su Prime Video
1° ottobre: Villarreal-Juventus, esordio esterno dei bianconeri in Spagna.
22 ottobre: Real Madrid-Juventus, sfida di altissimo livello al Santiago Bernabeu.
5 novembre: Inter-Kairat Almaty, debutto storico dei kazaki a San Siro.
26 novembre: Atletico Madrid-Inter, sfida speciale tra Simeone e Chivu.
10 dicembre: Benfica-Napoli, big match europeo al Da Luz.
21 gennaio: Juventus-Benfica, grande sfida all’Allianz Stadium.
La gara dell’ottava giornata verrà definita in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della League Phase, per garantire i match più interessanti agli abbonati.
Squadra Prime Video
A raccontare la Champions su Prime Video sarà una squadra d’eccezione: Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio alla conduzione, Alessandro Alciato e Fernando Siani da bordo campo. Telecronaca di Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico.
Tra gli opinionisti: Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. Spazio a pre-partita, post-partita, interviste e highlights in diretta e on demand.
Non solo calcio
Oltre alla Champions League, Prime Video offre anche una selezione di documentari sportivi esclusivi, tra cui FRAGILE: La storia di Niccolò Fagioli, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, Marc Marquez: All In, Come un padre su Carlo Mazzone, oltre alle serie dedicate a Arsenal, Tottenham, Manchester City, Bayern Monaco e al docu-film Rooney.
Tutti i contenuti sono inclusi nell’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.