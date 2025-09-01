Allegri se lo prende da svincolato | Era il suo “pupillo” ai tempi della Juve: colpo solo rimandato

Il tecnico livornese potrebbe riabbracciare in rossonero uno dei protagonisti della sua esperienza juventina. Trattativa avviata.

Il Milan è stato tra i protagonisti del calciomercato estivo 2025, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che ha operato una vera e propria rivoluzione, in particolare nel reparto di centrocampo. Il club rossonero ha cercato di rafforzare il settore nevralgico della squadra con innesti mirati e di qualità.

Nonostante la partenza di Tijjani Reijnders direzione City, la squadra ha confermato alcuni pilastri come Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Pur con l’incognita legata a una possibile cessione di Yunus Musah, queste conferme hanno fornito una base solida su cui costruire il nuovo assetto.

La campagna acquisti ha visto l’arrivo di rinforzi di altissimo livello. Il colpo a sensazione è stato l’ingaggio di Luka Modrić, che porterà esperienza e qualità straordinarie. A lui si aggiungono Benjamin Jashari e Samuele Ricci. Questi acquisti dimostrano la volontà del club di unire l’esperienza dei veterani al talento dei giovani.

Gli acquisti operati da Tare mirano a rendere il Milan una squadra più competitiva. Il mix di giocatori confermati e nuovi arrivi ha l’obiettivo di elevare il livello tecnico e tattico del centrocampo, rendendolo più completo e in grado di affrontare le sfide della stagione.

Trattative calde

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza ulteriori innesti per completare la rosa. In attacco sembra ormai definito l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea. Nonostante le voci su un suo ritorno, Adrien Rabiot dovrebbe rimanere al Marsiglia, confermando la sua permanenza in Ligue 1.

Per la difesa, il tecnico ha richiesto un centrale esperto, e si continua a lavorare su diversi profili. Sul fronte offensivo, si sta valutando un possibile scambio con la Roma che vedrebbe coinvolti Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. A prescindere da questi movimenti, resta sempre vivo il sogno di portare in squadra Dušan Vlahović.

Idea McKennie

Il Milan e il Napoli hanno avviato dei sondaggi per Weston McKennie, il cui contratto con la Juventus scade nel 2026. Non avendo ancora trovato un accordo per il rinnovo, il club bianconero sta valutando una sua cessione in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero.

Al momento si tratta solo di sondaggi esplorativi. Oltre all’interesse del Milan, il Napoli, guidato dall’ex ds bianconero Manna, sta monitorando la situazione. Nonostante le voci, McKennie ha espresso il desiderio di rimanere a Torino qualora si trovasse un’intesa, anche se rimane aperto a ogni possibilità.