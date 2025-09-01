Bari, Maggiore vicino al ritorno

Colpo in arrivo per il centrocampo del Bari. Secondo quanto riportato da Passione Bari Radio Selene, la trattativa per il ritorno di Giulio Maggiore è ormai in dirittura d’arrivo.

Il trasferimento avverrà a titolo definitivo, con le parti che stanno definendo proprio in queste ore gli ultimi dettagli dell’operazione in un hotel di Milano.

Come sottolinea Passione Bari Radio Selene, l’accordo è ormai a un passo dalla chiusura e il club biancorosso si prepara così a riaccogliere un giocatore che ha già vestito la maglia del Bari in passato.

Un’operazione importante, rimarca ancora Passione Bari Radio Selene, che rinforza il reparto centrale e porta esperienza e qualità alla rosa a disposizione.