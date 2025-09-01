Bari, Maggiore vicino al ritorno

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Colpo in arrivo per il centrocampo del Bari. Secondo quanto riportato da Passione Bari Radio Selene, la trattativa per il ritorno di Giulio Maggiore è ormai in dirittura d’arrivo.

Il trasferimento avverrà a titolo definitivo, con le parti che stanno definendo proprio in queste ore gli ultimi dettagli dell’operazione in un hotel di Milano.

Come sottolinea Passione Bari Radio Selene, l’accordo è ormai a un passo dalla chiusura e il club biancorosso si prepara così a riaccogliere un giocatore che ha già vestito la maglia del Bari in passato.

Un’operazione importante, rimarca ancora Passione Bari Radio Selene, che rinforza il reparto centrale e porta esperienza e qualità alla rosa a disposizione.

Ultimissime

Bari, Maggiore vicino al ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Palermo, colpi di pistola davanti al museo Salinas

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

De Siervo: «Radio Tv Serie A per 18 ore al giorno, vogliamo conquistare nuovi tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025
Barak

Sampdoria, colpo Barak e assalto a Belotti: ore caldissime di mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Gattuso: «Sono carico a molla, ma serve senso di appartenenza. Chiesa? Non si sentiva pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025