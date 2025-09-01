Palermo, colpi di pistola davanti al museo Salinas

Attimi di terrore sabato scorso nel cuore di Palermo, quando alcuni colpi di pistola hanno risuonato in pieno giorno davanti al museo archeologico Salinas, in piazza Olivella, gremita di cittadini e turisti.

Un uomo, improvvisamente, ha impugnato un’arma e ha sparato in aria scatenando il panico. Decine le chiamate di allarme giunte al centralino dei carabinieri, che sono intervenuti rapidamente mettendo in sicurezza l’intera zona.

Determinanti per risalire all’autore del gesto le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso ai militari dell’Arma di ricostruire i suoi movimenti e rintracciarlo poco dopo.

Fortunatamente, si è scoperto che la pistola utilizzata era a salve, incapace di provocare danni ma sufficiente a generare paura tra i presenti. L’uomo è stato identificato e denunciato per procurato allarme.

