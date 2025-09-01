Italia-Israele, il Viminale conferma: «La partita si giocherà regolarmente a Udine»
Il match del 14 ottobre valido per le qualificazioni ai Mondiali si disputerà nonostante le preoccupazioni espresse dal sindaco De Toni
L’incontro di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, in programma il 14 ottobre allo stadio di Udine, si disputerà regolarmente. Lo hanno confermato fonti del ministero dell’Interno, contattate dall’ANSA, precisando che «per quanto di competenza del Viminale, la partita si può giocare regolarmente».
Nei giorni scorsi il sindaco di Udine, Felice De Toni, aveva auspicato un rinvio del match, manifestando timori legati all’ordine pubblico. Le autorità competenti hanno però ribadito che la sfida potrà svolgersi come da calendario, con le consuete misure di sicurezza.