Champions League: pari senza reti tra Juventus e Dortmund. 1-1 all’intervallo in Real Madrid-Marsiglia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Si sono chiusi i primi 45 minuti nelle sfide di Champions League della serata. A Lisbona il Benfica è avanti sul Qarabag per 2-1. Pari a reti bianche tra Juventus e Borussia Dortmund allo Stadium.

Situazione di equilibrio anche al Bernabéu, dove Real Madrid e Marsiglia sono sull’1-1. In vantaggio invece il Tottenham, che conduce 1-0 sul Villarreal a Londra.

I risultati all’intervallo:

Benfica – Qarabag 2-1

Juventus – Dortmund 0-0

Real Madrid – Marsiglia 1-1

Tottenham – Villarreal 1-0

Ultimissime

Pastore: «Il Palermo quest’anno è come il Sassuolo, la squadra più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Palermo, risate e passione rosanero a “Torretta Café”: protagonisti I Sansoni

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Champions League: pari senza reti tra Juventus e Dortmund. 1-1 all’intervallo in Real Madrid-Marsiglia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025
Nazionale

Niente Nigeria: “SCELGO GLI AZZURRI” | Il c.t. ringrazia, ha voluto fortemente la maglia italiana

Marco Fanfani Settembre 16, 2025

Modena, Magnino: «La B è difficile, dobbiamo spingere ad ogni partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025