Champions League: pari senza reti tra Juventus e Dortmund. 1-1 all’intervallo in Real Madrid-Marsiglia
Si sono chiusi i primi 45 minuti nelle sfide di Champions League della serata. A Lisbona il Benfica è avanti sul Qarabag per 2-1. Pari a reti bianche tra Juventus e Borussia Dortmund allo Stadium.
Situazione di equilibrio anche al Bernabéu, dove Real Madrid e Marsiglia sono sull’1-1. In vantaggio invece il Tottenham, che conduce 1-0 sul Villarreal a Londra.
I risultati all’intervallo:
Benfica – Qarabag 2-1
Juventus – Dortmund 0-0
Real Madrid – Marsiglia 1-1
Tottenham – Villarreal 1-0