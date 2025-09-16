Champions League: pari senza reti tra Juventus e Dortmund. 1-1 all’intervallo in Real Madrid-Marsiglia

Si sono chiusi i primi 45 minuti nelle sfide di Champions League della serata. A Lisbona il Benfica è avanti sul Qarabag per 2-1. Pari a reti bianche tra Juventus e Borussia Dortmund allo Stadium.

Situazione di equilibrio anche al Bernabéu, dove Real Madrid e Marsiglia sono sull’1-1. In vantaggio invece il Tottenham, che conduce 1-0 sul Villarreal a Londra.

I risultati all’intervallo:

Benfica – Qarabag 2-1

Juventus – Dortmund 0-0

Real Madrid – Marsiglia 1-1

Tottenham – Villarreal 1-0