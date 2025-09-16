Palermo, risate e passione rosanero a “Torretta Café”: protagonisti I Sansoni

Il Palermo continua a raccontarsi attraverso il format digitale “Torretta Café”, il talk show condotto da Sarah Castellana e trasmesso sul canale YouTube ufficiale del club. Nella quinta puntata gli ospiti sono stati Federico e Fabrizio Sansone, meglio noti come I Sansoni, il duo comico palermitano che tra ironia e ricordi ha ripercorso la propria carriera, gli inizi nel mondo dello spettacolo e il rapporto viscerale con il calcio e con i colori rosanero.

Tra aneddoti e battute non sono mancati momenti esilaranti, come il racconto della loro partecipazione all’anteprima del film Barbie: «Ci avevano detto di indossare il miglior rosa possibile – hanno spiegato – e noi ci siamo presentati con la maglia del Palermo. A un evento Warner Bros, tra attori e produzione, abbiamo portato l’orgoglio rosanero. Qualcuno ci ha guardato come se avessimo bisogno di un trattamento sanitario immediato, ma il nostro obiettivo era proprio quello di essere fuori dagli schemi».

I due fratelli hanno poi rievocato la loro infanzia, segnata da interminabili partite di pallone in casa: «Quando i genitori non ci lasciavano scendere a giocare, finiva che rompevamo vasi e lampadari. Era l’indoor football di dieci anni fa», hanno scherzato, ricordando come la passione per il Palermo fosse “una questione di famiglia”.

Il primo ricordo allo stadio? Un Palermo-Ternana 3-0, vissuto con l’entusiasmo dei bambini: «Lo stupore dello stadio è qualcosa che non si dimentica. Per questo è fondamentale che il club continui a trasmettere questa emozione alle nuove generazioni».

Non poteva mancare il riferimento a Javier Pastore, idolo assoluto dei Sansoni: «Per anni le nostre password erano pastore26 – ha confessato Federico –. Quando lo abbiamo incontrato è stato come realizzare un sogno». A sorpresa, proprio l’ex numero 27 rosanero ha inviato un videomessaggio durante la puntata, ricordando l’incontro con i due fratelli in occasione di un Palermo-Manchester City: un momento accolto con emozione e gratitudine.

La puntata si è chiusa con altri racconti legati agli eventi ufficiali del club, come la presentazione delle maglie, occasione in cui il duo ha portato la propria verve comica anche fuori dal palco. Ancora una volta “Torretta Café” ha dimostrato di essere uno spazio capace di unire calcio, cultura pop e appartenenza, facendo vivere ai tifosi un Palermo vicino, leggero e autentico.

Ecco la clip integrale: