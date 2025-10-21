Champions League: Napoli travolto 6-2 dal PSV, l’Inter travolge la Union SG. Goleada Psg. I risultati finali

Una serata esplosiva in Champions League, con pioggia di gol e risultati netti. A fare rumore è il pesante ko del Napoli, travolto dal PSV con cinque reti. Sorride invece l’Inter, che domina in trasferta contro la Royale Union SG. Successi larghi anche per Arsenal, PSG e Borussia Dortmund, mentre Manchester City e Newcastle confermano solidità e concretezza.

Risultati finali:

Arsenal – Atletico Madrid 4-0

FC Copenhagen – Borussia Dortmund 2-4

Bayer Leverkusen – PSG 2-7

Newcastle – Benfica 3-0

PSV – Napoli 6-2

Royale Union SG – Inter 0-4

Villarreal – Manchester City 0-2

L’Arsenal domina l’Atletico con un rotondo 4-0, mentre il Dortmund rifila quattro gol al Copenaghen. PSG straripante a Leverkusen: 7-2 con un attacco inarrestabile. Ma la notizia più clamorosa è il crollo del Napoli, sconfitto 6-2 a Eindhoven: una battuta d’arresto pesante per gli azzurri, che evidenziano fragilità difensive preoccupanti.

L’Inter, invece, offre una prova di forza netta e ordinata: 4-0 alla Union SG, partita chiusa già nella prima ora di gioco. Il Manchester City vince 2-0 a Villarreal con la solita autorità, mentre il Newcastle liquida il Benfica con un secco 3-0.