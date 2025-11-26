Champions League: Atalanta trionfa a Francoforte, l’Inter cade a Madrid. I risultati finali

Un debutto in Champions League da sogno per Raffaele Palladino: l’Atalanta supera 3-0 l’Eintracht Francoforte con un incredibile parziale di tre gol in cinque minuti, dal 60′ al 65′. Lookman, Ederson e De Ketelaere sono i protagonisti di una vittoria che consegna alla Dea i tre punti e un’importante iniezione di fiducia. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Atalanta ha preso il sopravvento nella ripresa, segnando con grande incisività.

Nel frattempo, l’Inter è stata sconfitta 2-1 dall’Atletico Madrid, con i nerazzurri che non sono riusciti a rimediare dopo il gol del vantaggio spagnolo.

Risultati Champions League:

Arsenal 3-1 Bayern

Atl. Madrid 2-1 Inter

Francoforte 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV

Olympiacos 3-4 Real Madrid

PSG 5-3 Tottenham

Sporting 3-0 Club Brugge