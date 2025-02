Champions League: 0-0 in Dortumund-Sporting, i tedeschi volano agli ottavi

Termina il match di Champions League valevole per la fase playoff tra Dortmund e Sporting, in attesa delle restanti sfide con inizio alle ore 21.00. Primo tempo scialbo con poche occasioni e nessuna rete, ricordando il risultato d’andata di 3-0 per il B. Dormund.

Nella ripresa il tema non è molto differente, con i tedeschi che si limitano a gestire la sfera ed il risultato. Lo Sporting non ha le forze per ribaltare il match, con i tedeschi che si assicurano il passaggio del turno.