Tangorra su Radunovic: «Un portiere non può essere messo in discussione per un errore tecnico»

Dopo l’errore decisivo del portiere Radunovic nell’ultimo match del Bari, la tifoseria si è decisamente scagliata contro il calciatore. L’ex Bari Massimiliano Tangorra, ai microfoni di tuttobari.com ha voluto esprimere il suo parere:

«Un portiere non può essere messo in discussione per un errore tecnico. Non vedo perché debba prospettarsi un avvicendamento. Quello del portiere è un ruolo diverso da quello dei giocatori di movimento, è l’unico ruolo dove c’è bisogno di avere una gerarchia, non si può metterlo in competizione con il secondo o il terzo. Io sono legato a una teoria del calcio forse non vecchia, ma di una volta sicuramente».