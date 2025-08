“Champagne in campo”: clamoroso SINNER | E’ successo durante la partita, nessuno se ne era accorto

Ha dell’assurdo quanto successo durante il match con protagonista il tennista numero 1 al mondo, diventa virale sul web.

Il 2024 di Jannik Sinner è stato a dir poco straordinario, segnando un’epoca nel tennis mondiale. Il giovane tennista italiano ha conquistato ben due titoli del Grande Slam: l’Australian Open e l’US Open. In entrambi i major, ha mostrato resilienza e determinazione, ribaltando situazioni complesse con la sua tenacia.

Oltre ai trionfi Slam, Sinner ha dominato anche nei Masters 1000, alzando i trofei a Miami, Cincinnati e Shanghai. Questi successi in serie lo hanno portato a raggiungere il numero 1 del ranking mondiale per la prima volta nella sua carriera, un traguardo storico e attesissimo per il tennis italiano.

La sua stagione è stata caratterizzata da una costanza impressionante: un record di 73 vittorie e solo 6 sconfitte, con una percentuale di successi del 92,4%. Ha inoltre chiuso l’anno senza mai perdere un match in tre set, un’impresa che ricorda le gesta leggendarie di Roger Federer nel 2005.

Sinner ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria dell’Italia nella Coppa Davis, guidando il suo paese al secondo titolo consecutivo. Questo trionfo a squadre ha ulteriormente cementato la sua leadership e il suo impatto a livello internazionale, confermando il suo status di icona del tennis.

La resilienza dell’italiano

Jannik Sinner è tornato in campo agli Internazionali d’Italia a Roma, dopo aver scontato una sospensione di tre mesi per una contaminazione involontaria da doping. Qui, Sinner ha subito dimostrato una forma solida e una grande determinazione, raggiungendo la finale e perdendo contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz.

La sua corsa non si è fermata lì: Sinner ha raggiunto anche la finale del Roland Garros, cedendo nuovamente ad Alcaraz dopo una battaglia memorabile. Il riscatto, però, è arrivato a Wimbledon, dove ha conquistato il suo primo titolo sull’erba, battendo ancora una volta Carlos Alcaraz in finale e diventando così il primo italiano a trionfare sul prestigioso campo londinese.

Episodio curioso durante la finale

Durante il quarto game del secondo set della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, un episodio curioso ha interrotto il gioco: un tifoso ha stappato una bottiglia di champagne e il tappo è volato sul campo, atterrando nella metà campo di Sinner. L’azzurro ha prontamente raccolto il tappo, consegnandolo a una raccattapalle.

L’episodio, divenuto subito virale sul web, ha spinto la giudice di sedia a richiamare immediatamente il pubblico. Ha invitato gli spettatori a non stappare bottiglie in prossimità del servizio in corso, per evitare ulteriori interruzioni e garantire la regolarità del match, tra l’ilarità generale.