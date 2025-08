Avellino, obiettivo Mangraviti per rafforzare la difesa

Dopo essersi assicurato le prestazioni sportive dell’ex rosa Gennaro Tutino, l’Avellino è ora al lavoro per rafforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club campano avrebbe messo nel mirino Massimiliano Mangraviti, difensore centrale di proprietà del Cesena, con cui ha collezionato 37 presenze nella scorsa stagione.

Classe ’98, Mangraviti rappresenterebbe il profilo ideale per i Lupi, ma il Cesena non sembra intenzionato a privarsene facilmente: il club romagnolo lo considera infatti un elemento fondamentale della rosa e ha avanzato richieste elevate per il giocatore. Tuttavia, l’Avellino non intende arrendersi e, nei prossimi giorni, potrebbe tentare l’assalto decisivo.