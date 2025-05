Cesena-Palermo, Mignani: «L’anno scorso rosanero ai playoff grazie a Corini»

Dopo la netta vittoria ottenuta contro il Palermo, Michele Mignani ha mostrato grande rispetto e compostezza nel commentare la situazione del club rosanero. In sala stampa, l’allenatore ha scelto di non infierire ma piuttosto di evidenziare la necessità di sostegno da parte dell’ambiente per una squadra che, a suo avviso, ha ancora tanto da dire.

«Cosa non va nel Palermo? Io posso parlare per quello che ho vissuto», ha spiegato Mignani, facendo riferimento al recente passato. «L’anno scorso la squadra è arrivata, grazie a mister Corini che comunque ha fatto grandi cose durante l’anno, a giocarsi una semifinale playoff».

Pur evitando valutazioni sull’attuale stagione, Mignani ha sottolineato un messaggio chiaro e costruttivo rivolto alla piazza: «Non posso valutare quello che è successo quest’anno, io penso che questa squadra va sostenuta e accompagnata da tutto l’ambiente Palermo, perché prima o poi coronerà il sogno di una città intera».