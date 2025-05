Cesena-Palermo, Piacentini: «Abbiamo vinto contro una squadra fortissima»

Dopo la vittoria per 2-1 sul Palermo, Matteo Piacentini ha commentato con soddisfazione il momento della sua squadra, sottolineando sia l’importanza del risultato che l’orgoglio per quanto fatto finora.

«Queste sono le cose che saltano all’occhio. Siamo lì in corsa per il Playoff, siamo matematicamente salvi. Questo era il primo obiettivo, diciamo. Quindi siamo molto felici», ha dichiarato il difensore nel post-partita. «D’altra parte, siamo ancora lì in lotta per il Playoff. Da non scordare che siamo una neo-promossa, quindi diciamo che è una giornata molto positiva».

Parlando degli avversari, Piacentini ha riconosciuto il valore del Palermo: «Loro sono sicuramente una squadra fortissima, anche sulla carta, ha grandi nomi. Abbiamo affrontato, secondo me, tante squadre forti, che sia Pisa, Spezia, Palermo, Sassuolo. Sono tutte, sulla carta, sono tutte veramente forti, quindi non so se più forti, ma sono veramente ottimi giocatori».