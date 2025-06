Cellino iscrive il Brescia alla Serie C dall’ospedale: ma mancano gli stipendi

BresciaOggi riporta un retroscena sorprendente sulla tormentata estate del Brescia Calcio. Secondo quanto riferito dal quotidiano lombardo, il presidente Massimo Cellino avrebbe provveduto all’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C direttamente dal letto d’ospedale.

Operato a Cagliari con un intervento videoguidato alla colonna vertebrale, Cellino avrebbe comunque firmato e inviato la documentazione necessaria per la domanda di iscrizione. Tuttavia, come scrive BresciaOggi, la documentazione presentata risulterebbe incompleta, poiché non risulta effettuato il pagamento degli stipendi, obbligo previsto entro il 6 giugno.

La battaglia legale del Brescia contro la FIGC, dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, è dunque destinata a proseguire. Ma intanto il futuro sportivo delle Rondinelle resta appeso a un filo.