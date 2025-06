Palermo-Elia, duello con il Venezia: i rosanero restano in vantaggio

Il Palermo continua a lavorare con decisione per portare Salvatore Elia in rosanero. L’esterno dello Spezia è uno degli obiettivi dichiarati del club siciliano, che da giorni sta limando gli ultimi dettagli con il club ligure per definire la formula dell’operazione. Tuttavia, nelle ultime ore, un’insidia è spuntata all’orizzonte: il Venezia.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, anche il club arancioneroverde si è inserito nella corsa al classe 1999, complicando una trattativa che sembrava ormai avviata verso la chiusura in favore del Palermo. Resta comunque il vantaggio dei siciliani, forti di un pressing costante e di un progetto tecnico già delineato sotto la guida di Filippo Inzaghi.

Il profilo di Elia, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha attirato l’interesse dopo un’ottima stagione in Serie B: 36 presenze complessive con la maglia dello Spezia nell’ultima annata. Un rendimento che ha resistito anche alla delusione per la mancata promozione.

Ora la palla passa al giocatore, che dovrà scegliere tra due piazze ambiziose e con alle spalle proprietà solide e progetti sportivi in crescita. Da una parte il Venezia di Stroppa, dall’altra il Palermo di Inzaghi: entrambi tecnici reduci da una promozione in A nella stagione appena conclusa. Il duello è aperto