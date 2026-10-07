Ceccaroni a Espresso Cadetto: «Il nostro sogno è la Serie A. Nei momenti difficili dovremo dimostrare di essere un grande gruppo»

Nessuna formula magica, ma un gruppo unito, esperienza e continuità di risultati. Pietro Ceccaroni conosce già la strada che conduce dalla Serie B alla Serie A e indica gli ingredienti che serviranno al Palermo per provare a raggiungere il grande obiettivo stagionale.

Ospite di Espresso Cadetto, trasmissione YouTube di Tutti in the Box, il difensore rosanero ha risposto alla domanda sul possibile “segreto” per vincere il campionato.





«Una formula magica non c’è, però ci sono tanti fattori. La prima cosa secondo me è formare un gruppo unito, solido. Lo stiamo facendo. Anche dare continuità sia nella guida tecnica che in tanti giocatori è secondo me molto importante».

Un altro fattore determinante è l’esperienza presente nello spogliatoio.

«Penso che in questo spogliatoio ci sia tanta esperienza, tanti giocatori che hanno già vinto e ognuno può portare la sua esperienza, la sua forza sia all’interno del gruppo che in campo».

Ceccaroni, nel corso di Espresso Cadetto, ha poi indicato nella continuità uno degli aspetti decisivi: «Penso che in Serie B dare continuità ai risultati sia la cosa più importante».

Il difensore sa però che durante la stagione arriveranno inevitabilmente periodi complicati.

«Ci saranno sicuramente momenti difficili, momenti dove ci sarà da soffrire. In quelle situazioni lì dovremo dimostrare di essere gruppo, di essere uniti per portare a casa il risultato finale che è la cosa più importante, che è il nostro sogno».

Nel corso dell’intervista a Espresso Cadetto, Ceccaroni ha parlato anche dell’importanza del centro sportivo rosanero.

«Sicuramente qua a Palermo non ci fanno mancare nulla. Abbiamo un centro sportivo all’avanguardia, è stato costruito tre-quattro anni fa, è tutto nuovo, c’è tutto per lavorare al meglio».

Una struttura che, secondo il difensore, può incidere anche sulla crescita del gruppo: «Penso che alla lunga un centro sportivo così possa portare tanto alla squadra perché per qualsiasi cosa, qualsiasi bisogno, necessità abbiamo tutto qui dentro. Possiamo passare tanto tempo insieme qui al centro sportivo e alla lunga penso che possa portare risultati».

Gruppo, continuità, esperienza e strutture: sono questi alcuni degli ingredienti indicati da Ceccaroni a Espresso Cadetto per inseguire quello che lui stesso definisce il “sogno” del Palermo.