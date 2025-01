Il Catanzaro cede Piras in prestito. Il giovane difensore classe 2004 andrà a giocare in Serie C, in particolare al Crotone. A rendere noto il trasferimento è stato lo stesso club cadetto mediante il seguente comunicato:

“L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto al FC Crotone, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore Marcello Piras”.