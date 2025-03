Catanzaro, Pompetti: «La partita di Cremona ci ha fatto capire il livello dei playoff»

Il Catanzaro non intende fermarsi e vuole continuare a sorprendere. Ieri pomeriggio, domenica 16 marzo, i calabresi hanno vinto per ben 4 a 0 contro i rivali del Cosenza, ottenendo tre punti importanti in ottica playoff. Di seguito le parole di Marco Pompetti, giocatore dei giallorossi:

«Siamo quinti, appena dietro le prime quattro che hanno qualcosa in più di noi e la partita di Cremona – si legge su Calciocatanzaro.it – ci ha fatto capire il livello dei play off. Noi però giochiamo ogni partita per vincere. Contro la Cremonese eravamo tutti consapevoli di aver giocato al di sotto dei nostri standard e in settimana abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale. Nei momenti di sofferenza contro il Cosenza abbiamo avuto l’umiltà di chiuderci e ripartire. Nel tempo ho capito l’importanza di questa partita, ormai la sento in maniera particolare anche se non sono di Catanzaro. Quando gioco contro il Cosenza cerco sempre di dare il massimo e segnare nel derby, a livello emozionale, è stato uno spettacolo»