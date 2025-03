Palermo, Dionisi esonerato: il club cerca il sostituto, De Biasi in pole

La decisione tanto attesa è arrivata: Alessio Dionisi non è più l’allenatore del Palermo. Dopo una notte di riflessione, la società rosanero ha optato per l’esonero dell’ex tecnico di Empoli e Sassuolo, con l’ufficialità attesa a breve. La pesante sconfitta contro la Cremonese, maturata dopo un incredibile ribaltone dal 2-0 al 2-3, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando il club a voltare pagina in vista del rush finale della stagione.

Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il Palermo è già alla ricerca di un nuovo allenatore per provare a blindare la qualificazione ai playoff e tentare l’assalto alla Serie A. I nomi sul tavolo sono diversi: Aurelio Andreazzoli, Beppe Iachini, Alberto Aquilani, Vincenzo Vivarini, Fabio Liverani e Gianni De Biasi.

In un primo momento, sembrava proprio Liverani il prescelto per raccogliere l’eredità di Dionisi, ma nelle ultime ore, sempre secondo Tuttomercatoweb.com, è Gianni De Biasi ad aver preso il vantaggio nella corsa alla panchina rosanero. L’ex CT dell’Azerbaigian, reduce dall’esperienza in nazionale tra il 2020 e il 2023, dovrebbe incontrare oggi la dirigenza per provare a trovare un accordo.

La società siciliana vuole chiudere il prima possibile la questione per dare alla squadra un nuovo punto di riferimento in vista del finale di stagione. L’obiettivo resta chiaro: conquistare i playoff e giocarsi fino in fondo le chance di promozione.