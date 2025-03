Estasi rosanero: il Palermo Calcio a5 travolge 8-0 l’Isola C5

Superlativa vittoria del Palermo C5 che, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone con un roboante 8-0 sull’Isola C5.

PRIMO TEMPO:

Pronti via partono subito forte i padroni di casa come testimoniano le due ghiotte occasioni di Musso neutralizzate entrambe dall’estremo difensore dell’Isola C5, preludio al vantaggio rosanero siglato da Romano su assist di MIneo.

Passano pochi minuti e il Palermo Calcio a5 trova il raddoppio con Davì, destro secco all’angolino.

Dominio territoriale totale della squadra guidata da coach Rizzo che, a 1′ dalla fine della prima frazione, trova il momentaneo 3-0 con Musso, diagonale potente e preciso che non lascia scampo al portiere dell’Isola C5.

Si va all’intervallo con i padroni di casa sopra di 3 reti.

SECONDO TEMPO:

La musica non cambia nella ripresa con il Palermo C5 proiettato in avanti e letteralmente scatenato sotto porta.

La compagine rosanero cala il poker con Miranda, fucilata di sinistro imparabile che si insacca sotto la traversa.

Entra nel tabellino dei marcatori anche Bonanno che firma il momentaneo 5-0.

Il Palermo Calcio a5 continua a spingere forte trovando altre tre volte la via della rete: 6-0 siglato da Biondo, 7-0 firmato da Romano (doppietta per lui) e definitivo 8-0 messo a segno da Comandatore dopo un ottimo suggerimento di Biondo.

Arriva il triplice fischio, esplode di gioia il calorosissimo pubblico presente al “Pala Don Bosco”: la squadra rosanero continua a vincere e convincere.