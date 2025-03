Cesena, club irritato dagli errori arbitrali: pronta una lettera alla Lega Serie B

In seguito alla rete annullata a Calò in occasione della partita contro lo Spezia, giocata sabato 15 marzo e terminata 0 a 0, il Cesena ha avrebbe deciso di mandare una lettera alla Lega Serie B. Secondo “Il Corriere Romagna“, infatti, i bianconeri vogliono manifestare l’insoddisfazione per varie decisioni discutibili che si sono succedute, senza però alzare i toni. Lo scopo del Cesena è quello di invitare il presidente Paolo Bedin a riflettere sulla situazione, con l’auspicio che la squadra emiliana non venga penalizzata dalle decisioni dei direttori di gara.

