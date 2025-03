Stadio Renzo Barbera, l’assessore Anello: «Convenzione in dirittura d’arrivo, presto in aula per l’approvazione»

L’assessore comunale di Palermo, Stefano Anello, ha parlato alla Palermo Football Conference in merito alla questione stadio, annunciando importanti sviluppi sulla convenzione tra il Comune e la società rosanero.

«Siamo in dirittura d’arrivo, è da oltre un anno che lavoriamo su questo progetto e siamo consapevoli di remare tutti nella stessa direzione insieme alla società. Abbiamo fatto un grande lavoro e oggi possiamo dire di avere una convenzione che presto sarà discussa in aula per l’approvazione», ha dichiarato Anello.

L’obiettivo è garantire alla città e ai tifosi un impianto riqualificato al meglio, grazie ai presupposti per trasformarlo in uno stadio “Euro 5” e “3.0”, ovvero una struttura moderna e multifunzionale. L’idea non è solo quella di migliorare la fruizione sportiva, ma anche di creare uno spazio polivalente, in grado di ospitare eventi e attività che permettano alla cittadinanza di usufruirne appieno.

«Sono certo che il lavoro fatto con la società darà i suoi frutti e consentirà a Palermo di avere uno stadio all’altezza delle ambizioni della squadra e della città», ha concluso l’assessore.