Reggiana: riflessioni su Viali

La Reggiana non riesce a svoltare. Reduce dal 2 a 2 contro la Sampdoria, facendosi rimontare e con i blucerchiati in dieci per diversi minuti, il club emiliano ha raccolto pochissimi punti nelle ultime partite, rischiando dunque di farsi risucchiare dalle zone calde della classifica. L’ultima vittoria, infatti, risale al 26 gennaio quando i granata vinsero 2 a 1 contro il Palermo.

Per questo motivo la posizione di William Viali sembra sempre più instabile. Secondo quanto riferito da Reggionline.com, sarebbero in corso valutazioni serie. Se l’ambiente vorrebbe un cambio al timone della squadra, di avviso diverso è il presidente Salerno che, almeno per il momento, non vorrebbe operare alcun cambiamento.