Italia, prima convocazione per Casadei e Ruggeri: «Un orgoglio essere qui»

Giovedì 20 marzo, alle 20:45, l’Italia affronterò la Germania in occasione dei quarti di finale di andata di Nations League. A pochi giorni dalla gara, Cesare Casadei e Matteo Ruggeri, entrambi convocati per la prima volta in maglia azzurra, hanno parlato in conferenza stampa.

Di seguito le parole del centrocampista del Torino: «Sta arrivando tutto molto in fretta, sinceramente io cerco solo di restare concentrato sul presente, di fare quello che posso. Penso a lavorare giorno per giorno, è sempre un piacere ricevere complimenti dal ct ed essere convocato è motivo di orgoglio. L’esperienza all’estero mi ha dato tanto. Io mi reputo un centrocampista a cui piace inserirsi, un giocatore che cerca di dare quantità a livello fisico alla squadra, di buttarsi dentro e magari trovare gol. A parte questo, io cerco sempre di dare quello che necessita la squadra e che mi chiede il mister. Mi metterò a completa disposizione del ct, in base a quello che vuole cercherò di soddisfare le sue richieste e i suoi principi di gioco».

Ruggeri, invece, ha dichiarato: «Sono molto contento, cerco sempre di lavorare duro e di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita, Sono molto contento, ringrazio il ct Spalletti per aver realizzato un mio sogno. Sono veramente felice».