Palermo, l’ex Carrozzieri vota Liverani per la panchina: «Conosce la piazza e avrebbe i giocatori adatti»

Sono ore calde in casa Palermo per quanto riguarda il futuro di Alessio Dionisi. L’ex tecnico del Sassuolo sembra vicino all’esonero e, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, lascerebbe il posto a Gianni De Biasi. Moris Carrozzieri, ex giocatore dei rosanero, preferirebbe invece Fabio Liverani, uno dei profili accostati alla panchina delle aquile. Di seguito il commento dell’ex difensore del Palermo attraverso il proprio profilo Facebook:

«Liverani subito! Conosce la piazza, ma soprattutto con il suo modulo di gioco avrebbe i giocatori adatti. In più uomo vero. Palermo nel cuore».