Ex rosa: lesione al tendine per Dybala

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria della Roma sulle condizioni di Paulo Dybala, in campo per soli 12′ nella partita contro il Cagliari. Secondo quanto riferito da Sky Sport, le prime valutazione effettuate ieri sembravano evidenziare una lesione al muscolo semitendinoso alla coscia sinistra. Per l’ex Palermo si teme uno stop di circa un mese, che gli costerà la gara contro la Juventus e anche il derby contro la Lazio, in quanto gli esami strumentali hanno confermato che l’attaccante argentino ha rimediato una lesione del tendine. Salterà sicuramente Roma-Juventus e il derby con la Lazio.

