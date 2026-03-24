Catanzaro, Morganti: «Playoff obiettivo da difendere. Infrastrutture? Saranno tra le migliori al Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
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Il Catanzaro guarda avanti con ambizione, tra presente e futuro. Il direttore generale Paolo Morganti, intervenuto ai microfoni di LaCNews, ha fatto il punto sulla stagione dei giallorossi, soffermandosi anche sui progetti strutturali del club.

Analizzando il recente ko contro il Cesena, Morganti ha spiegato: «È stata una partita particolare perché nel primo tempo abbiamo sprecato alcune occasioni, mentre nella ripresa abbiamo avuto un calo e loro sono usciti. Alla fine il risultato ci ha penalizzato».


Sul percorso stagionale, il dirigente ha evidenziato la crescita della squadra: «All’inizio sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà. Abbiamo una rosa con tanti giovani e serviva un approccio diverso. Grazie al lavoro di mister Aquilani e del direttore sportivo Polito siamo riusciti ad accelerare il processo».

Obiettivo chiaro per il finale di stagione: «Adesso siamo stabilmente in zona playoff e vogliamo mantenerla».

Non solo campo, però. Morganti ha infatti sottolineato l’importanza dei progetti infrastrutturali: «Il Catanzaro si sta dotando di un’infrastruttura che nel prossimo futuro sarà tra le migliori del Sud Italia, un fattore imprescindibile per una società».

Sul centro sportivo, il DG ha fatto il punto: «Siamo in fase di progettazione. Non è semplice passare rapidamente dalla progettazione alla realizzazione, ma ci siamo dati una tempistica di circa due anni».

Infine, un passaggio sullo stadio: «È un biglietto da visita non solo per il calcio nazionale, ma anche per la città».

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