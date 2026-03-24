Palermo, al via i lavori alla Magione: Mirri: «Dovunque ci siano bambini e un pallone, creiamo opportunità»

Prendono il via i lavori di riqualificazione del campetto sportivo di piazza Magione, primo intervento concreto del progetto “Palermo in the Community”, promosso dal Palermo FC in collaborazione con il Comune.

All’apertura del cantiere erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Palermo FC Dario Mirri e gli assessori Maurizio Carta (Rigenerazione urbana) e Alessandro Anello (Sport), a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per la città.





Un nuovo spazio per i giovani

L’intervento prevede il rifacimento completo del campo, con un nuovo manto di gioco, il rinnovamento delle strutture e l’installazione di un moderno impianto di illuminazione. L’obiettivo è restituire alla Magione uno spazio funzionale, sicuro e accessibile, destinato soprattutto ai più giovani.

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio che punta a favorire inclusione, partecipazione e benessere sociale attraverso lo sport.

«Uno spazio educativo e inclusivo»

«Con l’avvio dei lavori al campetto della Magione compiamo un passo concreto verso la restituzione alla città di uno spazio che non vuole essere soltanto sportivo, ma profondamente educativo e inclusivo», ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla. «Questo progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità, le associazioni e tutti i soggetti interessati, affinché il campetto diventi un vero strumento pedagogico, capace di trasmettere valori come il rispetto, la condivisione e la cittadinanza attiva».

Il progetto del Palermo FC

Sulla stessa linea il presidente rosanero Dario Mirri: «Quello della Magione è solo il primo campo di Palermo in the Community, adattamento cittadino del più ampio progetto di responsabilità sociale internazionale di City Football Group. Dovunque ci siano dei bambini e un pallone, noi come Club sportivo sentiamo la necessità di creare opportunità e ambienti di sviluppo sociale, inclusione e senso di comunità».

Un’iniziativa che guarda al futuro e che punta a replicarsi anche in altri quartieri della città, con l’obiettivo di rendere lo sport uno strumento concreto di crescita sociale.