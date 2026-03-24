Palermo, Anello: «Euro 2032? Lavoriamo per portare il Barbera tra gli stadi scelti»

PALERMO – Intervento istituzionale e parole cariche di ambizione al Palermo Football Meeting. L’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, ha confermato l’impegno dell’amministrazione sul fronte Euro 2032, sottolineando il lavoro in corso per candidare lo stadio Renzo Barbera tra gli impianti selezionati.

«Euro 2032 ci sarà – ha dichiarato Anello – e noi stiamo facendo di tutto, stiamo lavorando tantissimo per fare in modo che ci possa essere anche lo stadio Barbera tra quelli scelti».





L’assessore ha ricordato come in una prima fase Palermo fosse stata esclusa, ma ha ribadito la volontà di ribaltare lo scenario: «Sappiamo bene che inizialmente lo stadio Barbera e la città erano stati esclusi, ma oggi stiamo lavorando concretamente per raggiungere questo obiettivo».

Determinante, in questo percorso, la collaborazione con il club rosanero: «Devo ringraziare la società Palermo FC perché stiamo lavorando in perfetta sinergia per cercare di centrare davvero questo traguardo».

Anello ha poi evidenziato l’importanza strategica dell’eventuale assegnazione: «Sarebbe un obiettivo straordinario per la città, che darebbe grande risalto a Palermo e permetterebbe finalmente la riqualificazione dello stadio Barbera».

Infine, un passaggio sui requisiti richiesti dalla competizione: «Per ospitare Euro 2032 lo stadio dovrà rispettare standard elevatissimi, che lo renderebbero tra i migliori d’Italia e d’Europa. Noi ce la metteremo tutta».