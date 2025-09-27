Serie B, il punto di giornata
La notte del “Ceravolo” ha regalato consigli preziosi. Come scrive Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, questo campionato, benché solo agli inizi, conferma già le attese: non ci saranno campi di conquista per nessuno e le partite non offriranno percorsi scontati.
Il 2-2 tra Catanzaro e Juve Stabia, condotto in panchina da due tecnici emergenti come Aquilani e Abate, ha mostrato la natura autentica della Serie B: equilibrio, sofferenza e ribaltoni. Spietate e micidiali in avvio le Vespe, capaci di colpire dal dischetto con Gabrielloni e raddoppiare con Carissoni. Ma l’espulsione di Cacciamani poco prima dell’intervallo ha cambiato tutto, offrendo nuova linfa ai giallorossi.
Rimonta firmata Verrengia e Iemmello
Il Catanzaro non si è arreso, trovando il pari con merito: prima la prima rete in cadetteria di Verrengia, poi il sigillo di capitan Iemmello. È il quinto pareggio in cinque gare, ma come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il pubblico del “Ceravolo” ha comunque apprezzato lo spirito della squadra, profondamente rinnovata in estate e sempre più capace di diventare gruppo vero.
Le Vespe resistono
Nonostante la rimonta subita, la Juve Stabia ha mostrato compattezza e solidità. Principi di gioco chiari, continuità con il lavoro della scorsa stagione e innesti che funzionano: questi i segnali messi in evidenza dal match. «Il punto diventa prezioso – rimarca Tullio Calzone sul Corriere dello Sport – soprattutto perché conferma la bontà di un progetto sostenibile, anche a costo di dolorose cessioni». La società campana continua su una linea di rigore gestionale, tra cui l’apertura a nuove frontiere come criptovalute e bitcoin, senza snaturare la propria identità.
Uno sguardo sugli altri campi
Il pomeriggio e la serata offrono altri motivi di interesse. Come ricorda Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, riflettori puntati sul “Manuzzi” per Cesena-Palermo, sfida che incrocia ricordi e ambizioni. Al San Nicola, invece, Bari-Sampdoria promette scintille: i pugliesi contro una Samp ultima in classifica a zero punti dopo quattro giornate, con la contestazione alle stelle. Sullo sfondo, le promesse del patron Joseph Tey Wei Jin: Serie A entro tre anni. Per ora, resta soltanto un baratro da evitare.