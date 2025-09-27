Cesena-Palermo, le probabili formazioni del big match di Serie B

Oggi al “Dino Manuzzi” di Cesena (ore 15, diretta su Dazn, Prime e OneFootball) va in scena una sfida che profuma di alta classifica. L’arbitro sarà Massa di Imperia, assistenti Lo Cicero e Belsanti, quarto uomo Diop, con Maresca al Var e Maggioni all’Avar.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà un vero crocevia per entrambe le squadre, attese da una prova di forza in un campionato che finora le ha viste protagoniste.

Cesena, Adamo dal primo minuto

L’allenatore Michele Mignani dovrà fare a meno di Frabotta, mentre Adamo è favorito su Celia per presidiare la fascia sinistra. Recuperato Blesa, mentre Bisoli – in crescita di condizione – si gioca una maglia da titolare con Bastoni e Francesconi.

Cesena (4-4-2):

Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Adamo; Ciervo, Castagnetti, Bisoli, Berti; Blesa, C. Shpendi.

A disp.: Siano, Fontana, Celia, Amoran, Piacentini, Zamagni, Arrigoni, Bastoni, Guidi, Magni, Francesconi, Diao, Olivieri.

Indisponibili: Frabotta.

Palermo, Le Douaron avanti su Brunori

Filippo Inzaghi conferma Pierozzi in difesa, con Gyasi esterno a metà campo. Ranocchia e Diakitè restano fuori, mentre c’è la prima convocazione per Bereszynski. In avanti Le Douaron parte favorito su Brunori.

Palermo (4-2-3-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Gomes, Segre; Gyasi, Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disp.: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veròli, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.

Indisponibili: Gomis, Bardi, Ranocchia, Diakitè.

Come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà una sfida di grande intensità tra due squadre che vogliono misurare le proprie ambizioni.