Catanzaro, fatta per il ritorno di Cassandro dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Continua il mercato del Catanzaro, che anche in queste ultime ore ha messo a segno colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Aquilani. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è praticamente fatta per il ritorno del terzino del Como, Tommaso Cassandro.

Classe 2000, Cassandro ha già vestito la maglia del club calabrese nella scorsa stagione, collezionando 32 presenze e mettendo a segno 2 gol e un assist. Sembra quindi tutto fatto ormai per il suo ritorno in giallorosso.

