Cesena, l’arrivo di Haj Mohamed legato alla cessione di Celia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Ore calde per il calciomercato del Cesena. In queste ultime ore i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in attacco da mettere a disposizione di mister Mignani. Prosegue infatti la trattativa con il Parma per riuscire ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del talentuoso Anas Haj Mohamed, ma l’operazione appare tutt’altro che semplice

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, prima di affondare per l’ala destra dei ducali, i romagnoli devono cedere Raffaele Celia. Nel caso questa cessione non andasse a buon fine la trattativa per l’attaccante classe 2005 può considerarsi saltata.

