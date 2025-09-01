Frosinone, salta l’arrivo di Luperini dal Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Ultime ore di calciomercato calde in casa Frosinone. I ciociari sono al lavoro per rinforzare la rosa, ed in particolare sono alla ricerca di un trequartista da mettere a disposizione di mister Alvini. I gialloazzurri avevano intavolato una trattativa con il Catania per il trequartista ex Palermo Gregorio Luperini.

Però, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo esser stato ad un passo dal vestire la maglia dei ciociari, è saltata la trattativa tra i due club per portare il trequartista alla corte di mister Alvini. Il classe ’94 restare dunque a Catania

