Catanzaro, Brighenti: «Vogliamo raggiungere un traguardo tutt’altro che scontato»

Al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria, in casa Catanzaro ha parlato Nicolò Brighenti che si è espresso anche sugli obiettivi finali del club:

«Fa piacere segnare, ma sarei stato ancora più felice se il mio gol avesse portato i tre punti. In questo momento stiamo cercando e desiderando la vittoria più di ogni altra cosa. Prenderemo ciò che di buono è stato fatto e andremo avanti, ci aspettano due finali in cui bisognerà fare più punti possibili. Vogliamo raggiungere un traguardo tutt’altro che scontato per Catanzaro. Sarà una gara difficile, ho avuto il piacere di essere allenato da Grosso e non ci regaleranno niente. Cercheranno di raggiungere il record di punti in Serie B e faranno del loro meglio per conquistare il bottino pieno davanti ai propri tifosi».