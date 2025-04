Catanzaro-Bari, Petriccione: «Avremmo meritato la vittoria»

Al termine della sfida tra Catanzaro e Bari, è intervenuto l’attuale centrocampista dei padroni di casa Petriccione.

«Il pareggio non ci soddisfa perché avremmo meritato la vittoria. Non ci aspettavamo che il Bari venisse qua per difendersi basso e per approfittare dei nostri errori: lo prendiamo come un segno di rispetto nei nostri confronti. Il goal subito al 92′ è un peccato, ma sono momenti della stagione in cui gli episodi sono decisivi. La squadra però lotta ed è viva e sono fiducioso per il futuro. Goal senza me in campo? Non penso sia per questo, loro hanno segnato su una seconda palla vanificando il lavoro fatto nell’arco dei novanta minuti. Siamo lì dopo una stagione molto positiva, continuiamo così. Il calcio insegna che i grandi campioni crescono fino all’ultimo giorno della carriera. Con il passare degli anni mi sento più maturo e consapevole, sono felice per la fiducia che il mister mi dà e per il fatto che il gioco che esprimiamo esalti le mie qualità. Abbiamo fatto fatica all’inizio per poi uscire alla grande nella fase centrale della stagione, sarebbe un peccato non andare ai playoff».